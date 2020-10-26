Beşiktaş, Denizlispor karşısında zor da olsa kazandı

Beşiktaş, Denizlispor karşısında zor da olsa kazandı

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş deplasmanda Denizlispor'un konuğu oldu. Siyah Beyazlılar maçı 3-2 kazanırken Beşiktaş'ın golleri Atiba, Aboubakar ve Larin'den geldi.

Süper Lig'de 6. hafta maçında Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Beşiktaş oldu.

BEŞİKTAŞ HAFTALAR SONRA KAZANDI

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Atiba Hutchinson, 39. dakikada Vincent Aboubakar (penaltı) ve 48. dakikada Cyle Larin kaydetti. Denizlispor'un golleri 76. dakikada Muris Mesanovic ve 90+4. dakikada Hadi Sacko'dan geldi.





JOSEF DE SOUZA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Siyah-beyazlı takımda ikinciz kez forma giyen Vincent Aboubakar, bu sezon ilk golünü atarken, yeni transferlerden Valentine Rosier de ilk maçında ilk asistini (üçüncü golde) yaptı. Beşiktaş'ın Brezilysalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ise 67. dakikada kırmızı kart gördü.





Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 7'ye yükseltti. Denizlispor 5 puanda kaldı.

Denizlispor, Süper Lig'de gelecek haftayı bay geçecek. Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

DENİZLİSPOR 11'İ BOZMADI

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Denizlispor-Beşiktaş maçında ev sahibi ekip, geçen haftaki ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Ligde ilk galibiyetini geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanında 2-1'lik skorla alan teknik Robert Prosinecki yönetimindeki Denizlispor, Beşiktaş karşılaşmasında da Pantilimon, Lopes, Subotic, Mustafa, Özer, Tapia, Bakalorz, Varela, Recep Niyaz, Mesanovic, Rodallega 11'iyle başladı.

BEŞİKTAŞ'TA 5 DEĞİŞİKLİK

Ligde son müsabakasını 4. haftada 4 Ekim Pazar günü Gençlerbirliği ile oynayan ve müsabakayı 1-0 kaybeden Beşiktaş, milli maçlar için lige verilen aradan sonra geçen haftayı maç yapmadan geçti. Ligde 22 gün sonra maça çıkan siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın son müsabakaya göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği müsabakasında ilk 11'de olan Tyler Boyd, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero ve Gökhan Töre'nin yerine Denizlispor maçında Cyle Larin, Domagoj Vida, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Fabrice N'Sakala oynadı.

Siyah-beyazlı ekibin bu sezon başında kadrosuna dahil ettiği Rachid Ghezzal ile Valentin Rosier ilk maçlarına çıktı.

