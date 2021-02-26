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    Beşiktaş-Denizlispor maçının ilk 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Denizlispor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2021 - 17:58
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 18:52
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    Beşiktaş-Denizlispor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'de geçtiğimiz haftayı bay geçen Beşiktaş, yeniden sahaya çıkıyor.

    Siyah-beyazlılar, evinde Denizlispor'u ağırlayacak.

    Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, N'Sakala, Welinton, Vida, Rosier, Josef, Atiba, Ljajic, Larin, N'Koudou, Aboubakar

    Denizlispor: Cenk, Lopes, Leismann, Mustafa, Ayman, Kubilay, Diskerud, Murawski, Sagal, Mesanovic, Rodallega

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