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Beşiktaş-Denizlispor maçının ilk 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Denizlispor'u konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 26.02.2021 - 17:58
- Güncelleme : 26.02.2021 - 18:52
Süper Lig'de geçtiğimiz haftayı bay geçen Beşiktaş, yeniden sahaya çıkıyor.
Siyah-beyazlılar, evinde Denizlispor'u ağırlayacak.
Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, N'Sakala, Welinton, Vida, Rosier, Josef, Atiba, Ljajic, Larin, N'Koudou, Aboubakar
Denizlispor: Cenk, Lopes, Leismann, Mustafa, Ayman, Kubilay, Diskerud, Murawski, Sagal, Mesanovic, Rodallega