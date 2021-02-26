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Beşiktaş-Denizlispor maçının muhtemel 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Denizlispor'u konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 26.02.2021 - 09:00
- Güncelleme : 26.02.2021 - 09:01
Süper Lig'de geçtiğimiz haftayı bay geçen Beşiktaş, yeniden sahaya çıkıyor.
Siyah-beyazlılar, evinde Denizlispor'u ağırlayacak.
Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal (Gökhan), Mensah, Larin, Aboubakar.
Denizlispor: Cenk, Lopes, Mustafa, Fabiano, Mohamed, Murawski, Bakalorz, Kubilay, Sagal, Mesanovic, Rodallega.