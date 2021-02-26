Beşiktaş, Denizlispor'u 3 golle geçti

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Denizlispor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri Larin, Ljajic ve Aboubakar'dan geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 3-0'lık skorla kazandı.

LARIN VE ABOUBAKAR SAHNEDE

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Cyle Larin, 38. dakikada Vincent Aboubakar ve 39. dakikada Adem Ljajic attı.

Beşiktaş'ın 29. dakikada Cyle Larin ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Denizlispor'un 45. dakikada Hugo Rodallega ile bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından geçersiz sayıldı.





BEŞİKTAŞ PUANINI 54'E YÜKSELTTİ

Beşiktaş, Denizlispor'a karşı oynadığı son 21 maçta 16. galibiyetini elde ederken, 4 kez berabere kaldı ve sadece 1 kez mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 54'e yükseltti. Denizlispor ise 21 puanda kaldı.

Beşiktaş, ligde bir sonraki maçında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Denizlispor ise 'bay' geçtikten sonra Yeni Malatyaspor ile evinde karşılaşacak.



