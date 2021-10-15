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    Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'e mağlup oldu

    Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'e mağlup oldu

    Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2021 - 21:56
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 22:01
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    Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir, 3-2'lik skorla kazandı.

    OKAKA MAÇA DAMGA VURDU

    Başakşehir, 40. dakikada Okaka'nın golüyle öne geçerken, Beşiktaş'a beraberliği getiren golü 59. dakikada Alex Teixeira kaydetti. Başakşehir'in golünde Mert Günok, Beşiktaş'ın golünde ise Volkan Babacan kritik hatalara imza attı.

    Golcü oyuncu Okaka, 83. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi, 85. dakikada ise Gulbrandsen skoru 3-1 yaptı. Beşiktaş'ta Batshuayi, 90+1. dakikada penaltıdan ağları sarsarak 3-2'lik skoru belirledi.

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    BEŞİKTAŞ 17 PUANDA KALDI

    Bu sonucun ardından son 4 maçında 3. kez puan kaybı yaşayan Beşiktaş 17 puanda kalırken, bu sezon 3. galibiyetini alan Başakşehir 9 puana yükseldi.

    Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray ile dev maçta karşılaşacakken, Başakşehir ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.

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