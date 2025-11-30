Abone ol: Google News

Beşiktaş deplasmanda başka

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 14 puan topladı. Siyah-beyazlar iç sahadaki müsabakalarda ise 10 puan alabildi.

Yayınlama Tarihi: 30.11.2025 22:17
Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla mağlup etti.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla deplasmandaki iyi gidişatını da sürdürdü.

DEPLASMANDA ŞU ANA KADAR 14 PUAN...

Kartal, bu sezon rakiplerine misafir olduğu 8 mücadelede 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, 14 puan topladı.

Kartal, Dolmabahçe'de ise çıktığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 10 puan alabildi.

