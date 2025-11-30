Beşiktaş deplasmanda başka Beşiktaş, bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 14 puan topladı. Siyah-beyazlar iç sahadaki müsabakalarda ise 10 puan alabildi.