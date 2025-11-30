Beşiktaş deplasmanda başka

- Beşiktaş, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek deplasmandaki başarısını sürdürdü.
- Sezon boyunca deplasmanda oynadığı 8 maçta 14 puan topladı.
- İç sahada oynadığı 6 maçta ise 10 puan alabildi.
Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla mağlup etti.
Siyah-beyazlılar bu sonuçla deplasmandaki iyi gidişatını da sürdürdü.
DEPLASMANDA ŞU ANA KADAR 14 PUAN...
Kartal, bu sezon rakiplerine misafir olduğu 8 mücadelede 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, 14 puan topladı.
Kartal, Dolmabahçe'de ise çıktığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 10 puan alabildi.