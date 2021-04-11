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    Beşiktaş deplasmanda Erzurumspor'a 4 gol attı

    Beşiktaş deplasmanda Erzurumspor'a 4 gol attı

    Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda BB Erzurumspor'u 4-2 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2021 - 20:56
    • Güncelleme : 11.04.2021 - 21:15
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    Süper Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 4-2'lik skorla kazandı.

    Beşiktaş, 10. dakikada Cyle Larin'in golüyle öne geçti. 16. dakikada Leo Schwechlen kafa vuruşuyla skoru eşitledi. Oğuzhan Özyakup, kaleci Szumski'nin de hatasıyla 26. dakikada Beşiktaş'ı tekrar öne geçirdi. 39. dakikada Emrah Başsan'ın vuruşunda hatayı bu kez Ersin Destanoğlu yaptı ve Erzurumspor 2. kez skoru eşitledi.

    Beşiktaş deplasmanda Erzurumspor a 4 gol attı #1

    GÖKHAN TÖRE MAÇIN SKORUNU BELİRLEDİ

    Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki 66. dakikadaki ilk isabetli şutunda Rachid Ghezzal takımını maçta 3. kez öne geçirdi. Gökhan Töre, 86. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.

    Beşiktaş, üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 7 puan fark yaparak 70 puanla liderliğini sürdürdü. BB Erzurumspor ise üst üste 9. maçta da kazanamadı ve 28 puanda kaldı.

    Beşiktaş, gelecek hafta MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. BB Erzurumspor ise Yukatel Denizlispor deplasmanına gidecek.

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    ZİRVEDE PUAN DURUMU

    70 Puan - Beşiktaş

    63 Puan - Fenerbahçe

    62 Puan - Galatasaray

    58 Puan - Trabzonspor

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