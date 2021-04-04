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    Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya mağlup oldu

    Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya mağlup oldu

    Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olan Beşiktaş sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak Galatasaray'ın kaybettiği haftada elde ettiği avantajı kullanamadı.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2021 - 20:56
    • Güncelleme : 04.04.2021 - 21:04
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    Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa 1-0'lık skorla kazandı.

    AYTAÇ'TAN KLAS GOL

    Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 19. dakikada Aytaç Kara attı.

    Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ya mağlup oldu #1

    ERSİN PENALTI KURTARDI

    Kasımpaşa, maçın 56. dakikasında Isaac Kiese Thelin ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, penaltı vuruşunda rakibine gol izni vermedi. Ersin Destanoğlu, 1808 gün sonra penaltı kurtaran ilk Beşiktaş kalecisi oldu.

    Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ya mağlup oldu #2

    İLK 4'TE SON DURUM

    Kasımpaşa, 5 maç sonra ve yeni hocası Şenol Can ile 3 puana ulaştı ve puanını 34'e yükseltti. Son 2 maçta 5 puan kaybeden Beşiktaş ise 64 puanda kaldı.

    Kasımpaşa, bir sonraki lig maçında Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

    Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ya mağlup oldu #3

    AYTAÇ'TAN ROBBEN GOLÜ - HABERİ

    Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ya mağlup oldu #4

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