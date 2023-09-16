Beşiktaş deplasmanda Trabzon ile karşılaşacak

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Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü (yarın) Trabzonspor'a konuk olacak.
Akyazı'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Beşiktaş 7 puan, Trabzonspor 6 puanda
Bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, hanesine 7 puan yazdırdı.
Fatih Karagümrük'ü 1-0 ve Sivasspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Pendikspor ile de 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş'ın ligin 3. haftasında Adana Demirspor ile oynaması gereken karşılaşma, iki takımın Avrupa kupalarındaki müsabakaları nedeniyle ertelenmişti.
Süper Lig'in geride kalan 4 haftasında 2'şer galibiyet ve yenilgisi bulunan Trabzonspor ise 6 puan elde etti.