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    Beşiktaş derbi çalışmalarına kar yağışına rağmen devam etti

    Beşiktaş derbi çalışmalarına kar yağışına rağmen devam etti

    Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş, yoğun kar yağışına rağmen çalışmalarını sürdürdü.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 15:03
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    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla devam etti.

    Yoğun kar yağışı altında basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

    Beşiktaş derbi çalışmalarına kar yağışına rağmen devam etti #1

    KARDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Teknik direktör Önder Karaveli’nin yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışması ile taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, oynanan çift kale maçla tamamlandı.

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın (11 Mart) saat 11.00’de, olumsuz hava koşullarının etkisini en aza indirmek amacıyla Beşiktaş Stadyumu'nda basına kapalı gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.

    Beşiktaş derbi çalışmalarına kar yağışına rağmen devam etti #2


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