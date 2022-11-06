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Beşiktaş, derbi galibiyetine hasret
- 06.11.2022 - 16:11
- Güncelleme : 06.11.2022 - 16:19
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 2-1 kazandı.
Siyah-beyazlılar bu mağlubiyetin ardından son 5 derbide galibiyet alamadı.
Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı son 5 derbi maçta taraftarına galibiyet sevinci yaşatamazken, bu takımlarla oynadığı son 10 derbide ise sadece 3 galibiyet aldı.
Beşiktaş ligdeki son 10 derbi maçında 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 4 beraberlik yaşadı.
Beşiktaş son 5 derbiyi kazanamadı
Bu sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ve Galatasaray'la oynadığı maçları kazanamayan Beşiktaş, derbi galibiyetine hasret kaldığı son 5 maçlık bölümde Fenerbahçe ile 3 kez, diğer rakibi Galatasaray ile ise 2 defa karşı karşıya geldi.
Son galibiyet Galatasaray'a karşı
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'yle bu 3 maçta da berabere kalırken, Galatasaray'a karşı iki karşılaşmayı da 2-1 kaybetti. Beşiktaş, en son galibiyetini ise 25 Ekim 2021'de Galatasaray'a karşı aldı.
Sarı-kırmızılılar, Dolmabahçe'deki derbide Alexandru Cicaldau'nun golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen siyah-beyazlı ekip, Cyle Larin'in attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etti.
Beşiktaş 15 gol atıp, 15 gol yedi
Beşiktaş son 10 maçlık derbiler dikkate alındığında rakiplerine attığı gol kadarını da kalesinde gördü. Siyah-beyazlı ekip rakiplerine 15 gol atarken kalesindeki 15 gole de engel olamadı.
Beşiktaş'ın derbilerde oynadığı son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:
2020-2021
Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-4
Beşiktaş-Galatasaray: 2-0
Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1
Galatasaray-Beşiktaş: 3-1
2021-2022
Beşiktaş-Galatasaray: 2-1
Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-2
Galatasaray-Beşiktaş: 2-1
Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1
2022-2023
Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-0
Galatasaray-Beşiktaş: 2-1