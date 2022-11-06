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    Beşiktaş, derbi galibiyetine hasret

    Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta derbi kazanamama serisi 5 maça çıktı.
    • 06.11.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 16:19
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    Beşiktaş, derbi galibiyetine hasret

    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 2-1 kazandı.

    Siyah-beyazlılar bu mağlubiyetin ardından son 5 derbide galibiyet alamadı.

    Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı son 5 derbi maçta taraftarına galibiyet sevinci yaşatamazken, bu takımlarla oynadığı son 10 derbide ise sadece 3 galibiyet aldı.

    Beşiktaş ligdeki son 10 derbi maçında 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 4 beraberlik yaşadı.

    Beşiktaş son 5 derbiyi kazanamadı

    Bu sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ve Galatasaray'la oynadığı maçları kazanamayan Beşiktaş, derbi galibiyetine hasret kaldığı son 5 maçlık bölümde Fenerbahçe ile 3 kez, diğer rakibi Galatasaray ile ise 2 defa karşı karşıya geldi.

    Beşiktaş, derbi galibiyetine hasret #1

    Son galibiyet Galatasaray'a karşı

    Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'yle bu 3 maçta da berabere kalırken, Galatasaray'a karşı iki karşılaşmayı da 2-1 kaybetti. Beşiktaş, en son galibiyetini ise 25 Ekim 2021'de Galatasaray'a karşı aldı.

    Sarı-kırmızılılar, Dolmabahçe'deki derbide Alexandru Cicaldau'nun golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen siyah-beyazlı ekip, Cyle Larin'in attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etti.

    Beşiktaş, derbi galibiyetine hasret #2

    Beşiktaş 15 gol atıp, 15 gol yedi

    Beşiktaş son 10 maçlık derbiler dikkate alındığında rakiplerine attığı gol kadarını da kalesinde gördü. Siyah-beyazlı ekip rakiplerine 15 gol atarken kalesindeki 15 gole de engel olamadı.

    Beşiktaş, derbi galibiyetine hasret #3

    Beşiktaş'ın derbilerde oynadığı son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

    2020-2021

    Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-4

    Beşiktaş-Galatasaray: 2-0

    Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1

    Galatasaray-Beşiktaş: 3-1

    2021-2022

    Beşiktaş-Galatasaray: 2-1

    Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-2

    Galatasaray-Beşiktaş: 2-1

    Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1

    2022-2023

    Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-0

    Galatasaray-Beşiktaş: 2-1

    Beşiktaş, derbi galibiyetine hasret #4


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