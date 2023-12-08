Beşiktaş derbi kadrosunu duyurdu! Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını, yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi. Siyah-beyazlılar, gerçekleştirdiği son idmanın ardından ise maç kadrosunu duyurdu.

ensonhaber.com

Beşiktaş, Süper Lig’in 15. haftasında, 9 Aralık Cumartesi akşamı saat 19.00’da Dolmabahçe'de Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Hazırlıklar tamamlandı

Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, takımın antrenmanını izledi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan antrenman, maçın son taktiksel çalışmasıydı.

Kadroda 23 isim yer aldı

Siyah beyazlı takımda Eric Bailly, Omar Colley, Ghezzal ve Jean Onana kadroda yer aldı.

Sakatlıkları devam eden Tayyip Talha, Rosier, Masuaku ve Rashica kadrode yer almadı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı kamp kadrosuna 23 futbolcuyu dahil etti:

Mert Günok

Ersin Destanoğlu

Utku Yuvakuran

Onur Bulut

Omar Colley

Ante Rebic

Salih Uçan

Cenk Tosun

Vincent Aboubakar

Daniel Amartey

Alex Chamberlain

Rachid Ghezzal

Amir Hadziahmetovic

Necip Uysal

Demir Ege Tıknaz

Bakhtiyor Zaynutdinov

Eric Bailly

Jackson Muleka

Jean Onana

Tayfur Bingöl

Umut Meraş

Gedson Fernandes

Semih Kılıçsoy