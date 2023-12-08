Beşiktaş derbi kadrosunu duyurdu!

Beşiktaş, Süper Lig’in 15. haftasında, 9 Aralık Cumartesi akşamı saat 19.00’da Dolmabahçe'de Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Hazırlıklar tamamlandı
Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, takımın antrenmanını izledi.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan antrenman, maçın son taktiksel çalışmasıydı.
Kadroda 23 isim yer aldı
Siyah beyazlı takımda Eric Bailly, Omar Colley, Ghezzal ve Jean Onana kadroda yer aldı.
Sakatlıkları devam eden Tayyip Talha, Rosier, Masuaku ve Rashica kadrode yer almadı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı kamp kadrosuna 23 futbolcuyu dahil etti:
Mert Günok
Ersin Destanoğlu
Utku Yuvakuran
Onur Bulut
Omar Colley
Ante Rebic
Salih Uçan
Cenk Tosun
Vincent Aboubakar
Daniel Amartey
Alex Chamberlain
Rachid Ghezzal
Amir Hadziahmetovic
Necip Uysal
Demir Ege Tıknaz
Bakhtiyor Zaynutdinov
Eric Bailly
Jackson Muleka
Jean Onana
Tayfur Bingöl
Umut Meraş
Gedson Fernandes
Semih Kılıçsoy
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