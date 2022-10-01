Beşiktaş derbi öncesi bilet satışından büyük gelir elde etti

Fenerbahçe'yi evinde ağırlayacak olan Beşiktaş, pazar günü oynanacak derbi öncesi bilet satışından kasasını doldurdu.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Dev derbi öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, hafta içinde yaptırdığı antrenmanlarda, tamamen kazanmaya odaklı çalışmalarla futbolcuları motive etmeye ve takımı hazır hale getirmeye gayret gösterdi.

Futbolcuların moralinin oldukça yerinde olduğu gözlemlenirken, tüm konsantrasyon Fenerbahçe'yi yenerek iki maçlık kötü gidişe son vermek ve tekrar iyi futbol oynamaya başlamak üstüne...

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Norveç Milli Takımı'ndan sakat dönen Joshua King, Rennes maçında direğe çarparak sakatlık yaşayan Luan Peres ile Dinamo Kiev maçında sakatlık yaşayan ve takımla çalışmalara başlayan Serdar Aziz, derbi maçta görev alamayacak.

Bilet satışından 18 milyon TL

Derbi öncesi bilet satışları da bir hayli hızlı gerçekleşti. İnternet sitesinden satışa sunulan biletler dakikalar içerisinde tükendi.

Bu satışlarla Beşiktaş da kasayı bir hayli doldurdu. Siyah-beyazlılar Fenerbahçe maçı için satışa sunduğu biletlerden localar dahil toplamda 18 milyon TL kazanç elde etti.