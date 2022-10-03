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    Beşiktaş derbide evinde gibi oynayamadı

    Beşiktaş derbide evinde gibi oynayamadı

    Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi konuk ederken ilk isabetli şutunu 90+3'te çekmesi tepkiyle karşılandı.
    • 03.10.2022 - 11:48
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 12:09
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    Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. İlk yarıda sarı-lacivertlilerin baskısıyla başlayan mücadele 80. dakikaya kadar siyah-beyazlıların etkisizliğiyle devam etti.

    Rachid Ghezzal'ın oyuna girmesiyle oyuna hareket kazandıran Beşiktaş, ilk isabetli şutunu ise 90+3'te Tayfur Bingöl ile kaydetti.

    Çebi güveniyor

    Siyah-beyazlı taraftarlar, etkisiz futbola sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Valerien Ismael'in futbolundan memnun olmayan futbolseverler, takımın daha iyi bir hocaya emanet edilmesi gerektiğini ifade etti.

    Bilindiği üzere Başkan Ahmet Nur Çebi, Valerien Ismael'e olan güvenini her fırsatta dile getiriyor.

    Beşiktaş derbide evinde gibi oynayamadı #1

    7 Beşiktaşlı ilk derbi heyecanını yaşadı

    Bu sezon Beşiktaş'a transfer olan 7 futbolcu, ilk kez siyah-beyazlı formayla derbi heyecanı yaşadı.

    Beşiktaş'ta; Romain Saiss, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Dele Alli, Nathan Redmond, Wout Weghorst ve Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe maçıyla ilk derbilerine çıktı.

    Karşılaşma öncesinde Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit olanlar için saygı duruşu gerçekleştirildi.

    Beşiktaş derbide evinde gibi oynayamadı #2

    Beşiktaş ofsayta düştü

    Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında altı kez ofsayta yakalandı.

    Opta verilerine göre; bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçının ilk yarısını isabetli şut çekemeden tamamlayan Beşiktaş, aynı zamanda en fazla ofsayt bayrağına yakalandığı (6) ve rakip ceza sahasında topla en az buluştuğu (2) ilk 45 dakikayı geride bıraktı.

    Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael'e sözleşme teklifi - HABERİ

    Beşiktaş derbide evinde gibi oynayamadı #3


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