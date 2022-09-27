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    Beşiktaş derbisine Fenerbahçe taraftarı alınmayacak

    Beşiktaş derbisine Fenerbahçe taraftarı alınmayacak

    Beşiktaş-Fenerbahçe maçında, misafir takım Fenerbahçe'nin taraftarları stadyuma alınmayacak. Misafir tribünü için ayrılan koltuklar, Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak.
    • 27.09.2022 - 15:24
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 15:43
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    Süper Lig'in 8. haftası dev bir maça sahne olacak. Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

    Beşiktaş'ın evinde oynanacak mücadele pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

    En ucuz bilet 270 lira

    Bu büyük maç öncesi iki önemli gelişme yaşandı. Dev derbinin bilet fiyatları belli oldu. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin en ucuz bileti 8. kategoriden 270 lira oldu.

    Beşiktaş derbisine Fenerbahçe taraftarı alınmayacak #1

    Fenerbahçe taraftarı maça giremeyecek

    DHA'nın haberine göre; Beşiktaş-Fenerbahçe maçında, misafir takım Fenerbahçe'nin taraftarları stadyuma alınmayacak. Misafir tribünü için ayrılan koltuklar, Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak.

    Beşiktaş derbisine Fenerbahçe taraftarı alınmayacak #2


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