Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gönderme Galatasaray'ın milli futbolcuları Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, 1-0 kazanılan Beşiktaş derbisi sonrasında ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti.

Dolmabahçe'de yapılan derbinin 2. dakikasında Al Musrati'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı ekip, devre arasına da bu skorla önde girdi.

Müsabakada net pozisyon üretmekte zorlanan Galatasaray, rakibinin gol bulmasını izin vermedi ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Müsabakanın ardından ise Galatasaray'ın milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe hakkında konuşulacak açıklamalar gerçekleştirdi.

"Sadece Beşiktaş taraftarının desteklemediğini düşünüyorum"

Kaan Ayhan, şunları dedi:

Derbilerde rakip takımı... Bilmiyorum kaç milyon seyirci! Sadece Beşiktaş taraftarının desteklemediğini düşünüyorum. Profesyonel bir oyun sergiledik ve haklı şekilde 3 puan aldık.

"Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı"

Sakatlığı hakkında konuşan milli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Sezon sonu daha iyi tedavi söz konusu. Arkadaşlarımız yalnız bırakmak istemiyorum. Elimden geleni yapıyorum. Bazen ağrılar artıyor, bazen ağrılar azalıyor. Bir iki arkadaş da yorgun şekilde oynadı. Ancak herkes elinden gelenin en iyisini yaptı.

"Herkes bize karşı birlik oluyor"

Kerem Aktürkoğlu ise sözlerin şöyle başladı:

Bugün bazı şeyler çok kesinleşti. Sahada bazı üstünlüklerin bizde olduğunu gösterdik. Sadece Fenerbahçe ile yarışmıyoruz, herkes bize karşı birlik oluyor. Bugün de o birlikteliği biraz da olsa bozduk.

"Zor bir deplasmanda kazandık"

Derbiyle ilgili konuşan Kerem Aktürkoğlu, şu sözleri sarf etti:

Böyle zamanlarda birlik olmak, takım ruhunu ortaya koymak çok önemliydi. Taraftarımız da 90 dakika susmadı. İç sahada oynuyor gibi hissettik. Karakter koyduk, zor bir deplasmanda kazandık.

"Hak edilmiş galibiyet aldık"

UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'ndan elenmeleri hakkında da konuşan Kerem Aktürkoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

Beklentiler çok fazlaydı. Hayallerimiz vardı. Biraz hayal kırıklığı yaşamanın moral bozukluğu vardı. Çok önemli bir lig devam ediyor, buna sarılacağız. Takım yemeğinde birlikteliği sahaya yansıtacağımızı konuştuk. Daha farklı kazanabilirdik. Rakibimizin de pozisyonu var ama hak edilmiş galibiyet aldık.

"Dolmabahçe'de kazanamamıştık"

Beşiktaş'ın yeni stadında ilk kez kazanmalarıyla ilgili de açıklama yapan Kerem Aktürkoğlu, şunları dedi: