Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı'ndan açıklama

Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar, siyah-beyazlı camiada son günlerde yaşanan çalkantılı süreç hakkında kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklamalarda bulundu.

"GEREKLİ KARARLAR VERİLECEK"

Akpınar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kurulumuzca, olan biten tüm olayların ve bilgilerin delilleriyle birlikte incelenerek hak edenler hakkında hak ettikleri gerekli kararların verileceğinden camiamızın şüphesi olmasın.