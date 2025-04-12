Beşiktaş'ta Divan Kurulu toplantısı yapılıyor.

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, Divan Kurulu toplantısına geldi.

Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında toplantı öncesi gerginlik yaşandı.

"KAÇIP GİDENİ MEZARA KADAR KOVALAYACAĞIM"

Gerginliğin ardından toplantı başladı ve Yamantürk söz aldı.

Hasan Arat'a yönelik ifadeler kullanan Yamantürk, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün ifadeleri şöyle:

"Çok tatsız bir başlangıç oldu. Beşiktaş'a yakışmayacağı için bu işin burada üzerine çok gitmiyorum. Bizim kültürümüzde, Beşiktaş'ın kültüründe düşene vurmamak var. Ancak, alıp da gidene, kaçıp da gidene mezara kadar kovalamak da var. İster yanına Polonya Cumhurbaşkanı'nı, ister Katar Emiri'ni alsın, aha ahdım olsun mezara kadar kovalayacağım"