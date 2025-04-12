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Haber Merkezi

Beşiktaş’ın 2025 yılı 1’inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Eski başkanlardan Hasan Arat’ın konuşmasını gerçekleştirdiği sırada salonda sesler yükseldi.

Seslerin yükselmesinin ardından Arat konuşmasına devam ederken, gerginlik daha da yükseldi.

ARAT VE YAMANTÜRK ARASINDA GERGİNLİK

Arat, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk’ün araya girmesiyle bu kez Yamantürk ile gerginlik yaşadı.

OLAYLAR NASIL ÇIKTI?

Tevfik Yamantürk, Hasan Arat'a "terbiyesiz" demesi üzerine, Arat "Sensin terbiyesiz" şeklinde yanıt verdi.

Ardından Tevfik Yamantürk'ün, Arat'a "Hırsız p...." demesi üzerine Arat arkasına dönüp "Sen göreceksin" dedi.

Tevfik Yamantürk de "Sen göreceksin" dedi.

ARAT'A YUMRUK ATILDI

Yamantürk'ün Arat'ı elleriyle ittiği görülürken daha sonra salondan birisi gelerek Hasan Arat’a yumruk attı.

TATİL EDİLDİ

Ortalığın karışmasının ardından olağan divan kurulu toplantısı tatil edildi.