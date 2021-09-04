Ahmet Nur Çebi, 2. Olağan Divan Kurulu'nda, Abdullah Avcı'nın alacağı tazminata değindi.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz aylarda eski hocası Abdullah Avcı'ya ödeyeceği tazminat bedeli belli olmuştu.

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17.340.000 TL fesih tazminatı ile birlikte, 520.200 TL yargılama giderini ödemesi yönünde karar vermişti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda Abdullah Avcı’nın alacaklarına da değindi.

Beşiktaş Divan Kurulu'nda Abdullah Avcı'ya tepki İZLE



"KUSURA BAKMA HOCA, SÖYLEMEK ZORUNDAYIM"

Çebi açıklamalarında, “Abdullah Avcı Bey kusura bakmasın, açıklama yapmak zorundayım. Eski yönetim getiriyor, anlatmam gerekiyor. Avcı'ya sıkıntıyı sordum 'Eski abiler var, burayı karıştırıyorlar' dedi. Kusura bakma hoca, söylemek zorundayım, çünkü bizle uzlaşmadınız. 'Olmuyorsa, ayrılalalım' dedik. 'Siz gönderin, Türkiye'nin en büyük hocalarından biriyim, iş bulana kadar paramı alırım sonrasını almam' dedi.

“SEN 12 MİLYON ALIRKEN BENİM HOCAM 2 MİLYONA İMZA ATTI”

'Büyük hocaysanız, bir takıma gidersiniz ve bu yükten kurtuluruz dedik. Sonrasında defalarca aradım 'Gelkiyorum' dedi, gelmedi ve beni avukatına yönlendirdi. Sen, benimle neden konuşmuyorsun? Avukatı da 'Avcı kabul etmiyor' dedik. Hatırlı dostları araya soktuk.

Sen 12 Milyona alırken, benim hocam 2 Milyona imza attı. Sonraki sene de 6 Milyona imza attı. İşte Beşiktaş'ın çocuğu. 1,8 Milyon Eurodan 12 Milyon TL yaptınız çıkış maaddesi yok. Aynı hoca bugün 800 bin euro'ya imza attı. Hangi rakam doğru? Bunu bir açıklayın önce! Kalkmış benden hesap sormaya çalışıyorsunuz!” ifadelerini kullandı.

“HARAM OLSUN”

Ahmet Nur Çebi’nin konuşması sırasında salondan, “Haram olsun.” sesleri yükseldi.