Beşiktaş 2021 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda eski başkan Fikret Orman'ın konuşmasının ardından tartışma yaşandı.

Beşiktaş divan üyeleri ve yönetim kurulu 2021 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda bir araya geldi.

Toplantıya eski yönetim kurulu ve eski başkan Fikret Orman da katıldı. Orman, yaptığı konuşmanın ardından salonu tertk etti.

"KAÇIP GİTME BAŞKAN"

Fikret Orman'ın salonu terk etmesinin ardından salondaki divan üyeleri tepki gösterdi.

Hesp vermeye çağıran üyeler Orman'a kaçmamasını söyledi. Üyelere aldırış etmeden salondan ayrılan Fikret Orman'ın arkasından bağırışmalar başladı.

Üyeler, Orman'ın arkasından, "Yok öyle başkan! Kaçıp gitme. Oturup dinleyeceksin bizi. Gel buraya gel. Korkaklık etme." şeklinde tepki gösterdi.

Beşiktaş Divan Kurulu'nda kavga çıktı İZLE









