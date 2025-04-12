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Haber Merkezi

Beşiktaş'ın 2025 yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştiriliyordu.

Eski başkanlardan Hasan Arat'ın konuşmasını gerçekleştirdiği sırada salonda sesler yükseldi.

Seslerin yükselmesinin ardından Arat konuşmasına devam ederken, gerginlik daha da yükseldi.

O ANLARIN YAKIN ÇEKİM GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Arat, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün araya girmesiyle bu kez Yamantürk ile gerginlik yaşadı.

Tevfik Yamantürk, Hasan Arat'a "terbiyesiz" demesi üzerine, Arat "Sensin terbiyesiz" şeklinde yanıt verdi.

Ardından Tevfik Yamantürk'ün, Arat'a "hırsız p...." demesi üzerine Arat arkasına dönüp "Sen göreceksin" dedi.

ÖNCE YAMANTÜRK ARDINDAN BİR BAŞKA ŞAHIS SALDIRDI

Tevfik Yamantürk de "Asıl sen göreceksin" dedi ve Hasan Arat'a yumruk attı.

Yamantürk'ün Arat'a yumruk attığı görülürken daha sonra salondan birisi gelerek Hasan Arat'a yumruk attı.

Ortalığın karışmasının ardından olağan divan kurulu toplantısı tatil edildi.

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