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    Beşiktaş-Dortmund maçının hakemi

    Beşiktaş-Dortmund maçını İspanyol Mateu Lahoz yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2021 - 11:52
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 12:16
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    Beşiktaş-Dortmund maçının hakemi

    Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla yapacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

    LAHOZ'UN YARDIMCILARI

    UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta çarşamba günü 19.45'te başlayacak karşılaşmada, hakem Antonio Mateu Lahoz görev alacak.

    Maçta, Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Javier Alberola Rojas olacak.

    Beşiktaş-Dortmund maçının hakemi #1

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