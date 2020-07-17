Beşiktaş, Dorukhan ile görüşecek

Beşiktaş'tan ayrılacağı öne sürülen Dorukhan Toköz ile siyah-beyazlı yönetimin yeni anlaşma için masaya oturacağı öğrenildi. Yönetim, 24 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık anlaşma teklif edecek.

Milli futbolcu Dorukhan Toköz, 2018'de Beşiktaş ile senelik 350 bin euroya anlaşmaya varmıştı.

Siyah-beyazlılar ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun, kontratını iyileştirmek istediği biliniyordu. Koronavirüs süreci nedeniyle yönetimle yapması planlanan görüşmeler duran Dorukhan Toköz için bir süredir transfer iddiaları çıkıyordu.

PAYLAŞIM YAPARAK KALACAĞININ SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Son olarak adı Fenerbahçe ile anılan Dorukhan Toköz, kişisel Instagram hesabından Beşiktaş formalı bir paylaşım yaparak, 'sus' işareti koymuştu. 24 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı, siyah-beyazlılarda kalacağı şeklinde yorumlanırken, yönetim de harekete geçti.

3 YILLIK ANLAŞMA TEKLİF EDİLECEK

Yaşanan gelişmelerin ardından Beşiktaş yönetiminin, Dorukhan Toköz ile görüşme yaparak yeni bir sözleşme teklifi yapacağı öğrenildi.

Asbaşkan Emre Kocadağ’ın görüşmeleri yürüteceği ve milli futbolcuya TL’ye sabitlenmiş döviz kuru üzerinden 3 yıllık yeni sözleşme teklif edileceği öğrenildi. Yönetimin, ağustosun ilk haftasında Dorukhan’a 3 yıllık imza attırmayı planladığı kaydedildi.