Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün menajeriyle görüşecek

Beşiktaş yönetimi, adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini uzatmak için oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'la bir araya gelecek.

Beşiktaş yönetimi, uzun süredir gündemi meşgul eden Dorukhan Toköz sorununu çözmek için harekete geçti.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 24 yaşındaki futbolcunun kontratını uzatmak isteyen siyah-beyazlılar, oyuncunun menajeriyle masaya oturma kararı aldı.

ÇEBİ, AHMET BULUT'LA GÖRÜŞECEK

Yıllık 350 bin euro alan Dorukhan'ın maaşına zam yapıp en az 3 yıllık kontrat yapmayı planlayan Başkan Ahmet Nur Çebi, hafta içinde menajer Ahmet Bulut ile bir araya gelecek.

3 GOL 4 ASİST

Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen yetenekli futbolcu, şu ana kadar oynadığı 40 maçta 3 gol atıp 4 de asist yaptı.