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- Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün menajeriyle görüşecek
Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün menajeriyle görüşecek
Beşiktaş yönetimi, adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini uzatmak için oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'la bir araya gelecek.
- Haber Merkezi
- 19.10.2020 - 17:23
- Güncelleme : 19.10.2020 - 17:23
Beşiktaş yönetimi, uzun süredir gündemi meşgul eden Dorukhan Toköz sorununu çözmek için harekete geçti.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 24 yaşındaki futbolcunun kontratını uzatmak isteyen siyah-beyazlılar, oyuncunun menajeriyle masaya oturma kararı aldı.
ÇEBİ, AHMET BULUT'LA GÖRÜŞECEK
Yıllık 350 bin euro alan Dorukhan'ın maaşına zam yapıp en az 3 yıllık kontrat yapmayı planlayan Başkan Ahmet Nur Çebi, hafta içinde menajer Ahmet Bulut ile bir araya gelecek.
3 GOL 4 ASİST
Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen yetenekli futbolcu, şu ana kadar oynadığı 40 maçta 3 gol atıp 4 de asist yaptı.