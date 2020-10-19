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    Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün menajeriyle görüşecek

    Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün menajeriyle görüşecek

    Beşiktaş yönetimi, adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini uzatmak için oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'la bir araya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2020 - 17:23
    • Güncelleme : 19.10.2020 - 17:23
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    Beşiktaş yönetimi, uzun süredir gündemi meşgul eden Dorukhan Toköz sorununu çözmek için harekete geçti.

    Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 24 yaşındaki futbolcunun kontratını uzatmak isteyen siyah-beyazlılar, oyuncunun menajeriyle masaya oturma kararı aldı.

    ÇEBİ, AHMET BULUT'LA GÖRÜŞECEK

    Yıllık 350 bin euro alan Dorukhan'ın maaşına zam yapıp en az 3 yıllık kontrat yapmayı planlayan Başkan Ahmet Nur Çebi, hafta içinde menajer Ahmet Bulut ile bir araya gelecek.

    3 GOL 4 ASİST

    Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen yetenekli futbolcu, şu ana kadar oynadığı 40 maçta 3 gol atıp 4 de asist yaptı.

    Beşiktaş, Dorukhan Toköz ün menajeriyle görüşecek #1

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