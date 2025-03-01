Beşiktaş duyurdu! Eduard Graf göreve başladı

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Süper Lig'de 4. sırada yer alan Beşiktaş'ta uzun süredir beklenen gelişme resmileşti.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın seçim vaatlerinden biri olan scout antrenörlüğü için Eduard Graf ile anlaşıldı.

Siyah-beyazlılar, Futbol Teknik ve Scouting Direktörlük görevine Graf'ın getirildiğini duyurdu.

"GÖREVİNE BAŞLAMIŞTIR"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüzün Futbol Teknik ve Scouting Direktörlüğüne, Borussia Dortmund kulübünde 12 sene boyunca Şef Scout olarak görev yapan Eduard Graf getirilmiştir. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Başkanımız Serdal Adalı ile bir araya gelen Eduard Graf, sözleşme imzalayarak görevine başlamıştır. Başkanımız Serdal Adalı, kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eduard Graf'a başarılar diledi.

GÖREV YAPTIĞI YERLER

35 yaşındaki Alman antrenör, daha önce Bielefeld Altyapısı, Osnabrück U17 ve Borussia Dortmund'da görev aldı.

Graf'ın çalıştığı kulüplerdeki görevleri şu şekilde: