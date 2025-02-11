Beşiktaş, Elan Ricardo transferini duyurdu

Haber Merkezi
Beşiktaş, Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada "Kulübümüz, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo ile sözleşme imzalamıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Elan Ricardo'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
ELAN RICARDO KİMDİR?
20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi. 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu, CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükseldi.
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