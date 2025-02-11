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Beşiktaş, orta sahasını Kolombiya ekibi CD La Equidad'da forma giyen Elan Ricardo ile güçlendirdi.

Siyah-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo, İstanbul'a geldi.

TRANSFERİN ŞARTLARI

Beşiktaş, transfer için 20 yaşındaki oyuncu ve CD La Equidad ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Siyah-beyazlılar, bu transfer için 2 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay verecek. Elan Ricardo, Beşiktaş'ta yıllık 600 bin dolar kazanacak.

Bu sezon 3 maça çıkan genç oyuncu, şans bulduğu 211 dakikada 1 gol attı.

Elan Ricardo, Beşiktaş'a transferini tamamlamak için salı günü İstanbul'a gelecek.

ELAN RICARDO KİMDİR?

20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi. 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükseldi.