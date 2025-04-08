Beşiktaş, Emirhan Topçu'nun sakatlığını açıkladı

Haber Merkezi

Beşiktaş, Kasımpaşa maçında sakatlanan Emirhan Topçu'nun durumu için bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, milli stoperin uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK

Emirhan Topçu'nun sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynayacağı maçta forma giymesi beklenmiyor.

35 MAÇA ÇIKTI

Sezon başında Rizespor'dan 3.4 milyon euro karşılığında transfer edilen milli stoper Emirhan Topçu, sezonun geride kalan bölümünde Beşiktaş formasıyla 35 maça çıkarken 1 gol atıp 1 de asist üretti ve 10 sarı kart gördü.

"TEDAVİSİNE SAĞLIK EKİBİMİZ TARAFINDAN BAŞLANMIŞTIR"

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde: