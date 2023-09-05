Beşiktaş, Eric Bailly'yi resmen açıkladı

Beşiktaş, Manchester United'dan Fildişi Sahilli stoper Eric Bailly'yi kadrosuna kattı.
İngiliz ekibiyle yol ayrımında olan Bailly'yle anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar resmi olarak transferi duyurdu.
Sağlık kontrollerinin ardından 29 yaşındaki futbolcu resmen Beşiktaşlı oldu.
Beşiktaş, futbolcuyu UEFA listesine de ekledi.
Yıllık maliyeti 3.5 milyon euro
beIN Sports'un haberine göre Eric Bailly'nin Beşiktaş'a yıllık toplam maliyeti 3.5 milyon euro olacak.
Geçen sezon Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'da kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki stoper tüm kulvarlarda 23 maça çıktı.
Kariyerine İspanya ekibi Espanyol'da başlayan Bailly, 2015'te Villarreal'e transfer oldu.
Bu takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fildişi Sahilli savunma oyuncusu 2016'da 30 milyon sterlin karşılığında Manchester United'ın yolunu tuttu.
Eric Bailly, 6 sezonda toplam 113 maça çıktığı Manchester temsilcisiyle birer kez UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Lig Kupası ve Community Shield şampiyonlukları yaşadı.