Beşiktaş, Ernest Muçi'nin son durumunu açıkladı

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Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir ile karşılaştı. Beşiktaş, rakibine 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Siyah-beyazlıların 24 yaşındaki kanat oyuncusu Ernest Muçi, Başakşehir karşısında sakatlanıp, 27. dakikada yerini Joao Mario'ya bıraktı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Beşiktaş Kulübü, Arnavut futbolcunun son durumunu duyurdu.

Ernest Muçi en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

"TEDAVİSİNE SAĞLIK EKİBİMİZ TARAFINDAN BAŞLANMIŞTIR"

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Futbol A Takımımızın Süper Lig'de Başakşehir ile oynadığı müsabakanın 26. dakikasında sağ uyluk iç kısmında ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Ernest Muçi'nin yapılan değerlendirme ve sponsor hastanemizde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.



Ernest Muçi'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon siyah-beyazlı formayla 23'ü Süper Lig, 8'i Avrupa kupaları ve 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 34 mücadelede sahada yer alan Muçi, 7 gol, 3 asistlik katkı sağladı.