- Haberler
- Futbol Haberleri
- Beşiktaş, Ersin Destanoğlu ile sözleşme uzatıyor
Beşiktaş, Ersin Destanoğlu ile sözleşme uzatıyor
- 13.09.2022 - 18:20
Beşiktaş'ın birinci kalecisi olan Ersin Destanoğlu'nun devam eden sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
21 yaşındaki kaleci ile yeni sözleşme yapmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, henüz anlaşma sağlayamadı. Yaz transfer dönemi sürerken gerçekleşen görüşmede Ersin'e 5 yıllık kontrat teklif edilmişti.
Yönetim 5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor
Oyuncunun isteği ile siyah-beyazlı kulübün teklifi uyuşmadığı için anlaşma gerçekleşmedi. Ersin ve menajeri ile yeniden görüşecek olan yönetim kurulu, 1 yılı opsiyonlu 5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.
4 sezondur Beşiktaş kalesini koruyor
Beşiktaş altyapısında yetişen Ersin Destanoğlu, 4 sezondur A Takım kadrosunda yer alıyor. 21 yaşındaki file bekçisi, 90 maçta siyah-beyazlı takımın formasını giydi.
Bu sezon 6 Süper Lig maçından 4'üne ilk 11 başlayan Ersin Destanoğlu, son 2 maçtır yerini genç kaleci Emre Bilgin'e bıraktı.