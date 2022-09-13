Beşiktaş, Ersin Destanoğlu ile sözleşme uzatıyor

Beşiktaş, Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzalamak için görüşmelerine devam ediyor. Siyah-beyazlılar 21 yaşındaki kalecisine 5 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.

Beşiktaş'ın birinci kalecisi olan Ersin Destanoğlu'nun devam eden sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

21 yaşındaki kaleci ile yeni sözleşme yapmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, henüz anlaşma sağlayamadı. Yaz transfer dönemi sürerken gerçekleşen görüşmede Ersin'e 5 yıllık kontrat teklif edilmişti.

Yönetim 5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor

Oyuncunun isteği ile siyah-beyazlı kulübün teklifi uyuşmadığı için anlaşma gerçekleşmedi. Ersin ve menajeri ile yeniden görüşecek olan yönetim kurulu, 1 yılı opsiyonlu 5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

4 sezondur Beşiktaş kalesini koruyor

Beşiktaş altyapısında yetişen Ersin Destanoğlu, 4 sezondur A Takım kadrosunda yer alıyor. 21 yaşındaki file bekçisi, 90 maçta siyah-beyazlı takımın formasını giydi.

Bu sezon 6 Süper Lig maçından 4'üne ilk 11 başlayan Ersin Destanoğlu, son 2 maçtır yerini genç kaleci Emre Bilgin'e bıraktı.