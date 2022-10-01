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    Beşiktaş, Ersin Destanoğlu ile sözleşme yeniledi

    Beşiktaş, Ersin Destanoğlu ile sözleşme yeniledi

    Beşiktaş, 21 yaşındaki kaleci Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesinin yenilendiğini açıkladı.
    • 01.10.2022 - 16:09
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 16:24
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    Beşiktaş, Ersin Destanoğlu ile 2027 yılına kadar 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisi öncesinde resmi olarak da gelişmeyi paylaştı.

    Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Kulübümüz; Futbol Akademimizden yetişen, 2019-20 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın kalesini koruyan ve bu süre zarfında Beşiktaşımızın kazandığı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan genç kalecimiz Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzaladı.

    Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldikleri Ersin Destanoğlu’na yeni dönemde şanlı formamızla başarılar dilediler."

    Beşiktaş, Ersin Destanoğlu ile sözleşme yeniledi #1

    4 senelik yeni kontrat imzalandı

    Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile Ersin Destanoğlu ve menajeri arasında yapılan görüşmelerde 4 senelik yeni sözleşme için anlaşma sağlanmıştı. Haziran 2023'e kadar kontratı bulunan Ersin Destanoğlu böylece takımda kalmış oldu.

    Beşiktaş, Ersin Destanoğlu ile sözleşme yeniledi #2

    Yıllık ücretine zam geldi

    Beşiktaş Yönetimi, mevcut kadronun en az maaş alan isimlerinden biri olan Ersin'in yıllık ücretine 25 kat zam yaptı. Yeni anlaşmaya göre 21 yaşındaki kalecinin 500 bin lira olan yıllık garanti ücreti 700 bin euroya (yaklaşık 12 milyon 500 bin lira) çıkarıldı.


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