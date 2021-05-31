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    Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun bonservisini belirledi

    Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun bonservisini belirledi

    Beşiktaş yönetimi, genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'na gelen teklifleri 10 milyon euronun üzerinde olması koşuluyla kabul edecek.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2021 - 09:32
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 10:00
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    Sezonu şampiyonlukla kapatarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazanan Beşiktaş'ta yönetim, dış transfer kadar iç transfere de büyük önem veriyor.

    "YENİ KALECİYE PARA HARCAYACAĞIZ"

    Öncelikle mevcut kadronun büyük bir bölümünü korumak isteyen siyah-beyazlı yönetim, bu nedenle Ersin ve Utku'ya önümüzdeki sezon da kadroda yer vermek istiyor.

    Beşiktaş, Ersin Destanoğlu nun bonservisini belirledi #1

    Utku ile üç senelik yeni bir sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş Yönetimi, Ersin hakkında ise gelecek olan tekliflere göre karar verecek. 5-6 milyon euro gibi bonservis bedellerinin konuşulduğu bir masada Ersin'i kesinlikle vermeyecek olan yönetimdeki bazı isimlerin, "Bu paraya Ersin'i bıraksak yeni bir kaleci için yine aynı parayı harcamak zorundayız," ifadelerini kullandığı öğrenildi.

    EN AZ 10 MİLYON EURO

    Fabri'nin giderken kazandırdığı paranın büyük bir kısmının Karius'a gittiğini konuşan yöneticilerin, Ersin'in 10 milyon euro gibi bir rakamın altına satılmasına soğuk baktıkları bildirildi.

    Ersin ve Utku'yu takımda tutmak isteyen yönetimin, üçüncü kaleci olarak daha tecrübeli ve bonservisi elinde olan yerli bir isme sıcak baktığı vurgulandı. Kale konusunda geçen sene riskli olmasına rağmen önemli kararlar alan Sergen Yalçın, bu konuda yine son kararı verecek olan isim olacak.

    Beşiktaş, Ersin Destanoğlu nun bonservisini belirledi #2

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