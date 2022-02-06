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    Beşiktaş, Ersin giderse gençlere şans verecek

    Beşiktaş, 21 yaşındaki eldivenin önümüzdeki sezon Avrupa’ya transferi durumunda Mert ve Emre ile yoluna devam edecek.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2022 - 12:22
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    Beşiktaş, Ersin giderse gençlere şans verecek

    Yaz aylarında Nice ve Torino'nun ilgilendiği Ersin Destanoğlu'na bu sezon da çok sayıda talip olduğu öğrenildi.

    Beşiktaşlı yöneticiler, konuyla ilgili olarak "Rıdvan gibi Ersin de revaçta. Gençlerin önünü açacağız ancak bunu yaparken de kulübün menfaatlerini düşünmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    Beşiktaş, Ersin giderse gençlere şans verecek #1

    3. KALECİ DE ALT YAPIDAN OLACAK

    Siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki eldivenin transferine onay vermek için 5 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay şartını öne sürüyor.

    Ersin'in Avrupa'ya gitmesi halinde ise kalede yoluna Mert Günok ve U19'dan A Takım'a alınan Emre Bilgin ile devam edecek. 3. kaleci yine altyapıdan olacak.

    Beşiktaş, Ersin giderse gençlere şans verecek #2


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