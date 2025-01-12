Beşiktaş evinde 35 gün sonra kazandı

İHA
Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, Dolmabahçe'de karşı karşıya geldiği Bodrum FK’yı 2-1'lik skorla yendi.
Son haftalarda ligde istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlılar, bu 3 puanla moral buldu.
SON GALİBİYET 7 ARALIK'TA GELMİŞTİ
Beşiktaş, aynı zamanda evinde de 1 ayı aşkın bir süre sonra galip gelmeyi başardı.
Sahasında en son 7 Aralık 2024 tarihinde Fenerbahçe’ye karşı kazanan Beşiktaş, bu maçtan sonra iç sahada Alanyaspor’la berabere kaldı.
Siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe mücadelesinden önce ise Dolmabahçe’de Kasımpaşa ve Göztepe karşılaşmalarından yenilgiyle ayrılmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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