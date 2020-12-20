Haberler

Futbol Haberleri

Beşiktaş evinde Erzurumspor'u 4 golle devirdi

Beşiktaş evinde Erzurumspor'u 4 golle devirdi

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi sonrası kritik bir maça çıkan Beşiktaş rakibini 4-0 mağlup ederek puanını 22'ye çıkardı.