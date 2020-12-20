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- Beşiktaş evinde Erzurumspor'u 4 golle devirdi
Beşiktaş evinde Erzurumspor'u 4 golle devirdi
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi sonrası kritik bir maça çıkan Beşiktaş rakibini 4-0 mağlup ederek puanını 22'ye çıkardı.
- Haber Merkezi
- 20.12.2020 - 20:52
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi sonrası kritik bir maça çıkan Beşiktaş rakibini 4-0 mağlup ederek puanını 22'ye çıkardı.
Beşiktaş'ın golleri Aboubakar (2) N'Koudou ve Vida'dan geldi.
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