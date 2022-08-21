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    Beşiktaş evinde Fatih Karagümrük'ü rahat yendi

    Beşiktaş evinde Fatih Karagümrük'ü rahat yendi

    Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri Weghorst, NKoudou, Muleka ve Rosier'den geldi.
    • 21.08.2022 - 23:41
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 23:43
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    Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

    Beşiktaş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar, 4-1'lik skorla kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Wout Weghorst, 34. dakikada Kevin N'Koudou, 50. dakikada Jackson Muleka ve 90. dakikada Valentin Rosier kaydetti.

    Weghorst ve Muleka, Beşiktaş formasıyla ilk kez resmi maçlarda fileleri havalandırdı. Mücadelede Fatih Karagümrük'ün tek golü ise 53. dakikada Mbaye Diagne'den geldi.

    Beşiktaş evinde Fatih Karagümrük ü rahat yendi #1

    Beşiktaş puanını 7'ye yükseltti

    Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligdeki puanını 7'ye yükseltti. Fatih Karagümrük, 3 hafta sonunda henüz puanla tanışamadı.

    Ligin gelecek haftasında Beşiktaş, Sivasspor ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük, Ankaragücü ile İstanbul'da kozlarını paylaşacak.

    Beşiktaş evinde Fatih Karagümrük ü rahat yendi #2

    Beşiktaş evinde Fatih Karagümrük ü rahat yendi #3

    Beşiktaş evinde Fatih Karagümrük ü rahat yendi #4


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