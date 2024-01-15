Beşiktaş, Eyüpspor maçının hazırlıklarını noktaladı Türkiye Kupası 5. tur maçında Eyüpspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı son idmanla tamamladı.

İHA

Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İdman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Montella, idmanı izledi

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenmanı takip etti.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 21.00’de Dolmabahçe'de Eyüpspor ile karşılaşacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)