Beşiktaş-Eyüpspor maçının ilk 11'leri Süper Lig'in 6'ncı haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u ağırlıyor. İşte ilk 11'ler..

Haber Merkezi

Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Eyüpspor’u konuk ediyor.

Beşiktaş - Eyüpspor mücadelesini Zorbay Küçük yönetirken yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Beşiktaş - Eyüpspor karşılaşması 22 Eylül pazar günü saat 20:00’da başlayacak.

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masukau, Al-Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Ciro Immobile.

Eyüpspor: Berke, Dubois, Robin, Claro, Caner, Melih, Emre, Midtsjö, Saiz, Ahmed, Thiam.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA AVANTAJ PEŞİNDE

Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 10 puanla 3. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı haftada hanesine 3 puan yazdırarak avantaj elde etmeye çalışacak.

EYÜPSPOR’UN YENİLMEZLİK SERİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı.

Eflatun-sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı. Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.