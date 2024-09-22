Beşiktaş-Eyüpspor maçının ilk 11'leri

Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Eyüpspor’u konuk ediyor.
Beşiktaş - Eyüpspor mücadelesini Zorbay Küçük yönetirken yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Bahtiyar Birinci yapacak.
Beşiktaş - Eyüpspor karşılaşması 22 Eylül pazar günü saat 20:00’da başlayacak.
Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masukau, Al-Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Ciro Immobile.
Eyüpspor: Berke, Dubois, Robin, Claro, Caner, Melih, Emre, Midtsjö, Saiz, Ahmed, Thiam.
BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA AVANTAJ PEŞİNDE
Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 10 puanla 3. sırada girdi.
Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı haftada hanesine 3 puan yazdırarak avantaj elde etmeye çalışacak.
EYÜPSPOR’UN YENİLMEZLİK SERİSİ DİKKAT ÇEKTİ
Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı.
Eflatun-sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı. Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.
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