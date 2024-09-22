Beşiktaş-Eyüpspor muhtemel ilk 11'ler Süper Lig'in 6'ncı haftasında Beşiktaş, Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. İşte maça dair önemli notlar ve muhtemel ilk 11'ler...

Haber Merkezi

Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Eyüpspor’u konuk ediyor.

Beşiktaş - Eyüpspor mücadelesini Zorbay Küçük yönetirken yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Beşiktaş - Eyüpspor karşılaşması 22 Eylül pazar günü saat 20:00’da başlayacak.

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

EYÜPSPOR’UN YENİLMEZLİK SERİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 10 puanla 3. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı haftada hanesine 3 puan yazdırarak avantaj elde etmeye çalışacak.

EYÜPSPOR’UN YENİLMEZLİK SERİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı.

Eflatun-sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı. Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile.

Eyüpspor: Berke Özer, Dubois, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Midtsjö, Saiz, Emre Akbaba, Ahmed Kutucu, Thiam