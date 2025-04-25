Beşiktaş farklı kazandı: Hatayspor'un küme düşmesi kesinleşti

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Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'u ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 5-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 36 (P), 52 (P) ve 59. dakikalarda Immobile, 53. dakikada Rafa Silva ile 78. dakikada Arroyo attı.

Hatayspor'un tek sayısını 20. dakikada Abdulkadir Parmak kaydetti.

HATAYSPOR VEDA ETTİ

Bu sonuçla Beşiktaş, ligde üç maç sonra kazandı ve 52 puana yükseldi.

Üst üste beşinci mağlubiyetini alan ve 19 puanda kalan Hatayspor ise haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'un ardından Süper Lig'e veda eden ikinci takım oldu.

GELECEK HAFTA DERBİ

Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Hatayspor, Başakşehir'i konuk edecek.