Beşiktaş-Fatih Karagümrük - CANLI SKOR

Süper Lig'in 3. haftasında siyah-beyazlılar, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.

CANLI SKOR İÇİN SIK SIK SAYFAYI YENİLEYİNİZ...

İlk yarı sonucu: Beşiktaş 1-0 Fatih Karagümrük

30' Gol... Beşiktaş 1-0 Fatih Karagümrük (Alex Teixeira)

27' Sağ kanatta hareketlenen Ahmed Musa, çalımlarla ceza sahasına sokulup vuruşunu yaptı. Top direğe çarpıp dışarıya gitti.

22' Sol kanattan Balkovec'in ortasında Vida topu karşıladı.

17' Batshuayi'nin pasıyla hareketlenen Larin, sol çaprazdan ceza sahasına sokulup kaleci ile karşı karşıya kaldı. Larin'in vuruşunda Viviano gole izin vermedi.

15' Jimmy Durmaz itirazları nedeniyle sarı kart gördü.8' Geçtiğimiz hafta saha içinde baygınlık geçiren N'Sakala da bu maçı tribünden takip eden isimler arasında yer alıyor.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Vodafone Park'ta 21.45'te başlayan mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor. Beşiktaş - Karagümrük maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Salih Uçan, Teixeira, Larin, Batshuayi

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Benatia, Balkovec, Biglia, Jimmy Durmaz, Ahmet Musa, Erhun, Kerim Frei, Pesic