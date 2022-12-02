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    Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile berabere kaldı

    Beşiktaş, Dünya Kupası arasında oynanan hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
    • 02.12.2022 - 21:11
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 21:53
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    Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile berabere kaldı

    Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

    Beşiktaş'ın ev sahipliğinde  oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

    İki takım yenişemedi

    Fatih Karagümrük, 33. dakikada Colin Kazım ile öne geçerken, Beşiktaş, bu gole 85. dakikada Kerem Atakan Kesgin ile karşılık verdi.

    Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile berabere kaldı #1

    Berkay sakatlandı

    Beşiktaş'ta genç futbolcu Berkay Vardar, sakatlığı sebebiyle mücadeleye devam edemedi. Berkay Vardar, bir pozisyonda ceza sahası içinde yerde kalırken saha içinde yapılan tedavisinin ardından yerini 29'uncu dakikada Necip Uysal'a bıraktı.

    Feghouli ilk kez oynadı

    Fatih Karagümrük'te geçtiğimiz hafta kadroya dahil edilen Sofiane Feghouli, ilk maçına Beşiktaş ile oynanan hazırlık mücadelesinde çıktı. Feghouli 79'uncu dakikada Davide Biraschi'nin yerine oyuna dahil oldu.

    Beşiktaş, Antalya kampında çalışmaya devam edecek

    Beşiktaş, 5 Aralık'tan itibaren çalışmalarına Antalya kampında devam edecek.

    Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile berabere kaldı #2

    Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile berabere kaldı #3

    Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile berabere kaldı #4


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