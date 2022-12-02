Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile berabere kaldı

Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile berabere kaldı

Beşiktaş, Dünya Kupası arasında oynanan hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

İki takım yenişemedi

Fatih Karagümrük, 33. dakikada Colin Kazım ile öne geçerken, Beşiktaş, bu gole 85. dakikada Kerem Atakan Kesgin ile karşılık verdi.

Berkay sakatlandı

Beşiktaş'ta genç futbolcu Berkay Vardar, sakatlığı sebebiyle mücadeleye devam edemedi. Berkay Vardar, bir pozisyonda ceza sahası içinde yerde kalırken saha içinde yapılan tedavisinin ardından yerini 29'uncu dakikada Necip Uysal'a bıraktı.

Feghouli ilk kez oynadı

Fatih Karagümrük'te geçtiğimiz hafta kadroya dahil edilen Sofiane Feghouli, ilk maçına Beşiktaş ile oynanan hazırlık mücadelesinde çıktı. Feghouli 79'uncu dakikada Davide Biraschi'nin yerine oyuna dahil oldu.

Beşiktaş, Antalya kampında çalışmaya devam edecek

Beşiktaş, 5 Aralık'tan itibaren çalışmalarına Antalya kampında devam edecek.