Beşiktaş, Fatih Karagümrük karşısında zorlanmadan kazandı

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 2-0 kazandı.

BEŞİKTAŞ ZORLANMADI

Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Jota Silva ve 71. dakikada El Bilal Toure kaydetti.

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder, 58. dakikada penaltıda kaleci Ivo Grbic'i geçemedi.

Bu sonuçla birlikte son 5 maçındaki 2. galibiyetini elde eden Beşiktaş, puanını 24'e yükseltti ve 5. sırada yer aldı.

HAFTAYA RAKİP GAZİANTEP FK

Ev sahibi Fatih Karagümrük ise iki maç aranın ardından mağlup olarak 8 puanla sonuncu sırada konumlandı.

Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'nin konuğu olacak.

ORKUN KÖKÇÜ 2 MAÇ SONRA FORMASINA KAVUŞTU

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezasını tamamlayan kaptan Orkun Kökçü, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla formasına kavuştu.

Fenerbahçe derbisinde kırmızı kartla oyun dışında kalan 24 yaşındaki orta saha, Antalyaspor ve Samsunspor mücadelelerinde sahadaki yerini alamamıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Orkun Kökçü'ye 2 maç aranın ardından formayı teslim etti.