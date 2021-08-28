Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, 10 kişi kaldığı maçta Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile Vavacars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 1-0'lık skorla kazandı.

TEIXEIRA İLK GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada Alex Teixeira attı.

Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Salih Uçan, 36 ve 48. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Salih Uçan, böylece kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü.

2021/22 Süper Lig sezonunda oynadığı ilk iki maçta gol yemeyen Beşiktaş, bu serisini üç maça çıkardı ve son 26 yılın en iyi serisini yakaladı.





BEŞİKTAŞ 7 PUANA YÜKSELDİ

Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte puanını 7'ye yükseltti. Fatih Karagümrük ise bu sezon ilk yenilgisini aldı ve 4 puanda kaldı.

Siyah beyazlı ekip, milli aradan sonra evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Fatih Karagümrük ise evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak.