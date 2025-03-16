Beşiktaş, Felix Uduokhai'nin son durumunu açıkladı

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Süper Lig'de 28. hafta maçında Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Geçen hafta sahasında, 10 kişi kalan Gaziantep FK'ya 2-1 kaybeden Beşiktaş, bu kez deplasmanda, 9 kişi kalan Konyaspor'a takıldı. Siyah-beyazlılar, rakibini 1-0'lık skorla yenildi.

SEZONU KAPATTI

Beşiktaş Kulübü, Konyaspor maçında sakatlanan Felix Uduokhai için bir açıklama yaptı.

Sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak Uduokhai'nin sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor.

"TEDAVİ SÜRECİNE BAŞLANMIŞTIR"

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde: