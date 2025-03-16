Beşiktaş, Felix Uduokhai'nin son durumunu açıkladı

Süper Lig'de 28. hafta maçında Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Geçen hafta sahasında, 10 kişi kalan Gaziantep FK'ya 2-1 kaybeden Beşiktaş, bu kez deplasmanda, 9 kişi kalan Konyaspor'a takıldı. Siyah-beyazlılar, rakibini 1-0'lık skorla yenildi.
SEZONU KAPATTI
Beşiktaş Kulübü, Konyaspor maçında sakatlanan Felix Uduokhai için bir açıklama yaptı.
Sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak Uduokhai'nin sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor.
"TEDAVİ SÜRECİNE BAŞLANMIŞTIR"
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor'la oynadığı maçın 55. dakikasında yaşadığı ayak bileği yaralanması sonrası oyuna devam edemeyen futbolcumuz Felix Uduokhai'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık (inferior peroneal retinakulum) ve tendon grubunda pozisyon kaybı (peroneal tendon dislokasyonu) tespit edilmiştir.
Felix Uduokhai'nin cerrahi tedavi planlaması ve rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış