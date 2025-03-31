Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi için de Urs Meier'i getirmeyi düşünüyor

Haber Merkezi

Beşiktaş-Galatasaray derbisine haftalarca yabancı hakem çağrısı yapan Beşiktaş yönetimi, TFF'nin Yasin Kol atamasının ardından tepki olarak, eski ünlü İsviçreli hakem Urs Meier'i maçtaki pozisyonları yorumlaması için İstanbul'a getirmişti.

MAÇ BOYU GÖZLEMLEDİ

Derbi mücadelesinde hakem Yasin Kol'un verdiği kararları maç boyunca siyah-beyazlı yönetime yorumlayan Meier'in açıklamaları, dakika dakika Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

'YASİN KOL İYİ İŞ ÇIKARDI'

Derbinin hakemi hakkında maç sonu konuşan Meier, Yasin Kol'un genel olarak doğru kararlar verdiğini ve büyük baskı altında olmasına rağmen maçı çok iyi kontrol ettiğini belirtti. Ayrıca, Frankowski ve Semih'e verdiği kırmızı kartların doğru olduğunu da vurguladı.

FENERBAHÇE DERBİSİ İÇİN DE GELECEK

Deneyimli hakemin bıraktığı olumlu etkiden memnun kalan yönetim, Fenerbahçe derbisinde eğer yeniden yerli hakem ataması yapılırsa, İsviçreli hakemi Kadıköy'e getirmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Öte yandan TFF'nin derbi karşılaşmasını Türk hakeme vermesi kesin gözüyle bakılıyor.