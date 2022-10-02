Petrol
85.56
-1.86%
Euro
18.1363
-0.12%
Dolar
18.5017
-0.02%
Altın
987.97
0.00%
Borsa
3180
0.00%
Bitcoin
361.292
0.08%
BTXN Coin
11.33
0.17%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Bulutlu 25 C

    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.İşte dev derbinin detayları..
    • 02.10.2022 - 09:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor.Beşiktaş ile Fenerbahçe bugün kozlarını paylaşacak.

    Futbolseverlerin uzun süredir merakla beklediği maçın detayları merak uyandırdı.Bu zorlu maçın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı gündeme geldi.

    Süper Lig'de 14 puanı bulunan Beşiktaş 5. sırada yer alırken 13 puanı bulunan Fenerbahçe 7. sırada yer alıyor.Zirve yolunda her iki takımda maçı kazanmak istiyor.

    Valerien İsmael ve Jorge Jesus'un derbi performansları merak ediliyor.İşte kritik derbinin merak edilenleri..

    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? #1

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman başlayacak?

    Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


    Maltepe'de 'Huzurlu sokak' denetimi yapıldı
    3. Sayfa

    Maltepe'de 'Huzurlu sokak' denetimi yapıldı

    Siirt’te ceviz ağacından düşen adam hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Siirt’te ceviz ağacından düşen adam hayatını kaybetti

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir