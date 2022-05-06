Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Peki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte BJK - FB maçı bilet fiyatları...

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 36. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. 36. haftanın heyecanla beklenen maçı ise Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi...

Lig ikinciliğindeki yerini sağlamlaştırmak isteyen Fenerbahçe, geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'a konuk olacak.

Süper Lig'in 36. haftasına Fenerbahçe 68 puanla 2. sırada girerken, Beşiktaş 54 puanla 6. sırada bulunuyor.

Futbolseverler, son derece çekişmeli geçmesi beklenen Beşiktaş - Fenerbahçe maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor.

Mücadeleyi stadda seyretmek isteyenler ise karşılaşmanın bilet fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor.

Peki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte BJK - FB maçı bilet fiyatları...

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, 8 Mayıs 2022 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak ve Vodafone Park'ta oynanacak.

Futbolseverler, BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak zorlu mücadeleyi şifreli olarak izleyebilecek.

Büyük bir heyecanla beklenen dev maçı, Arda Kardeşler yönetecek. 34 yaşındaki hakem, kariyerinde ilk kez derbide düdük çalacak.

BJK - FB derbisi bilet fiyatları